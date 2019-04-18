Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Facebook "случайно" получила доступ к спискам почтовых контактов около 1,5 млн своих пользователей, пишет Business Insider .

Как оказалось, соцсеть при подтверждении некоторых аккаунтов автоматически загружала контакты пользователя из данных почтового адреса, к которому была привязана страница. Брешь в защите была открыта с мая 2016 года. Предположительно, списки контактов использовались для списка рекомендуемых друзей и таргетированной рекламы.

Представитель Facebook в комментарии Business Insider отметил, что все это произошло случайно и социальная сеть не получала доступа к содержанию писем с пострадавших ящиков. В данный момент Facebook удаляет полученные списки контактов.-0-