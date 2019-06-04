Кота-робота показали в Китае

4 июня, Минск /Кирилл Пачковский/. Роботизированный кот способен реагировать на голос и прикосновение владельца, сообщает
Компания Ekasbo показала кота-робота Matebot. Мультяшный зверек способен менять мимику лица и положение корпуса, когда владелец его трогает и разговаривает с электронным любимцем.
В этот момент он двигает головой и меняет взгляд, как настоящее животное. По словам создателей робота-кота, устройство было создано для людей, которые по тем или иным причинам не могут завести настоящего кота. Matebot станет компаньоном для человека, а владелец сможет обучить его: робот имеет возможность запоминать команды, голос и интонацию голоса.
Кроме этого, робот-кот способен ответить. Он работает по технологии умной колонки, а управлять и настраивать кота можно при помощи приложения в своем смартфоне.-0-
Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8— Catherine Shu (@CatherineShu) 30 мая 2019 г.
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