Кота-робота показали в Китае

4 июня, Минск /Кирилл Пачковский/. Роботизированный кот способен реагировать на голос и прикосновение владельца, сообщает TechCrunch .

Компания Ekasbo показала кота-робота Matebot. Мультяшный зверек способен менять мимику лица и положение корпуса, когда владелец его трогает и разговаривает с электронным любимцем.

В этот момент он двигает головой и меняет взгляд, как настоящее животное. По словам создателей робота-кота, устройство было создано для людей, которые по тем или иным причинам не могут завести настоящего кота. Matebot станет компаньоном для человека, а владелец сможет обучить его: робот имеет возможность запоминать команды, голос и интонацию голоса.

Кроме этого, робот-кот способен ответить. Он работает по технологии умной колонки, а управлять и настраивать кота можно при помощи приложения в своем смартфоне.-0-