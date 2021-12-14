Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити увеличилось до 60

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити возросло до 60. Об этом сообщает газета Le Nouvelliste со ссылкой на представителя местных властей.

Ранее сообщалось о 50 погибших. Повреждения получили более 20 зданий вблизи места взрыва.

Власти Гаити объявили трехдневный национальный траур по погибшим.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 14 декабря, когда автоцистерна с горючим попала в ДТП и перевернулась. Прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. И вскоре после этого произошел взрыв, приведший к многочисленным жертвам. Сгорело несколько ближайших домов. Около 50 получивших ожоги находятся в больницах.-0-