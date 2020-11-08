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08 ноября 2020, 10:16

Джозеф Байден планирует отменить ряд указов Дональда Трампа при вступлении на пост президента США

Фото AP Photo
Фото AP Photo

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, который, согласно оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, планирует подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства 20 января. Он намерен отменить некоторые инициативы, ранее выдвинутые действующим президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Демократ намерен снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату и отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, он может снять запрет на въезд на американскую территорию для граждан ряда мусульманских стран и восстановить программу, которая позволяет оставаться в стране людям, незаконно привезенным в детском возрасте.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Согласно оценкам CNN и NBC, он уже заручился поддержкой 279 выборщиков, в то время как для победы необходимо 270. Многие другие СМИ, в том числе CNN и NBC, считают, что итоги голосования не столь однозначны, хотя и признают, что демократ лидирует. Дональд Трамп не признал итоги и заявил, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Республиканец также обратился в суд Аризоны, поскольку, на его взгляд, там в ходе выборов были многочисленные нарушения.-0-

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