Командующий миротворцами РФ заявил, что в Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одного выстрела не слышно в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе, обстановка стабилизируется. Об этом заявил журналистам командующий миротворческой группировкой России в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов, сообщает ТАСС.

"Самое главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня ни выстрела. Обстановка потихоньку стабилизируется", - отметил он.

Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В специальном заявлении президента России Владимира Путина говорилось, что Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.-0-