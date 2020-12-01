Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Ирана проголосовал за законопроект, обязывающий правительство страны нарастить степень обогащения урана до 20%, сообщает Reuters.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Советом стражей конституции Ирана.

Законопроект был предложен после убийства 27 ноября ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Согласно плану, Иран имеет право обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, после чего подписал указы о восстановлении санкций в отношении Ирана. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке.-0-

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