Пашинян представил план по преодолению кризисной ситуации в Армении

18 ноября, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил пути, методы и программы по преодолению кризисной ситуации. На своей странице в Facebook он написал, что считает себя главным лицом, ответственным за преодоление сложившейся ситуации и установление стабильности и безопасности в стране.

Никол Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе и заявил, что собирается инициировать изменения в составе правительства.

В числе важнейших дел на ближайшее будущее - возобновление нагорнокарабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обеспечение возвращения жителей Нагорного Карабаха в свои дома, восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктуры Нагорного Карабаха, обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан, немедленное возвращение пленных солдат, утверждение программы реформирования Вооруженных Сил Армении и начало реформ.

"Самая главная цель всего этого - обеспечение демократической стабильности в Армении и создание гарантий того, что ничто не угрожает формированию власти посредством свободного волеизъявления народа", - подытожил Никол Пашинян.

Для реализации дорожной карты премьер-министр внесет изменения в состав правительства. На реализацию программы потребуется шесть месяцев. "В июне 2021 года я сделаю отчет о реализации дорожной карты, по итогам которого мы примем решение, что делать дальше, с учетом общественного мнения и общественной реакции", - заявил премьер.

Ранее Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку в результате неудач при военных действиях в Нагорном Карабахе. При этом он отметил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, когда в результате военных действий Азербайджану отходит ряд территорий непризнанной республики.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Это стало причиной массовых протестов в Ереване. Демонстранты требуют отставки Пашиняна и отмены соглашения по Нагорному Карабаху. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили, что Вооруженные Силы будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.-0-