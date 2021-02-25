Пашинян призвал жителей Еревана выйти на площадь для мирного гражданского собрания

25 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает сохранение гражданской власти народа важнейшим вопросом на данный момент, подчеркнув, что происходящее представляет собой попытку военного переворота в стране. Пашинян сообщил об этом в прямом эфире Facebook.

"Прежде всего я хочу призвать к спокойствию, то есть не предпринимать каких-либо резких действий, а просто выйти на площадь Республики для мирного гражданского собрания. Я хочу призвать наших военнослужащих и далее выполнять свои оборонные функции в Республике Армения, чтобы все прошло под контролем наших солдат", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр считает недопустимым участие армии в политике. Он также выразил надежду, что сложившаяся ситуация будет преодолена в соответствии с законодательством страны.

"Я приглашаю всех вас на площадь Республики, чтобы поговорить о том, что мы будем делать, выступить перед вами, решить ряд неотложных вопросов", - заключил премьер-министр.

Накануне штаб Вооруженных Сил Армении выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба, и потребовал отставки премьер-министра и правительства.

Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота в стране и принял решение об освобождении от должности главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна.-0-