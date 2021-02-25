Президент Армении призвал граждан и политические силы действовать в рамках Конституции

25 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Президент Армении Армен Саркисян призвал граждан и все политические силы в стране действовать в рамках Конституции. Заявление президента распространила его пресс-служба.

"Я призываю всех - государственные органы, правоохранительные органы, политические силы, всех граждан - проявлять сдержанность и здравый смысл. Каждое неосторожное слово или действие увеличивает напряжение, углубляет кризис", - заявил Армен Саркисян.

Он призвал не поддаваться провокациям и воздержаться от призывов к ненависти и нетерпимости. "Наш народ не может позволить себе раскол, мы должны отвергать любые попытки дестабилизировать государство, поставить под угрозу государственность, (мы должны) действовать безоговорочно в рамках Конституции", - говорится в заявлении.

Президент Армении заявил, что он предпринимает шаги для преодоления напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации.

Как сообщалось, Генеральный штаб Вооруженных сил Армении сегодня выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба, и потребовал отставки премьер-министра и правительства. Никол Пашинян назвал Генштаба попыткой военного переворота в стране и пригласил своих сторонников выйти на Площадь Республики. Выступление премьер-министра с речью запланировано на 16.00 по местному времени.-0-

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