При стрельбе в школе Техаса ранены четыре человека

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе города Арлингтон (штат Техас). Такую информацию привел помощник начальника полицейского управления Арлингтона Кевин Колбье на брифинге, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Кевин Колбье рассказал о четырех пострадавших. По его словам, двое из них получили огнестрельные ранения. Стрельбу в школе устроил один из учащихся. "Предварительно мы полагаем, что была стычка между учеником и еще одним человеком в классе, в ходе которой было применено оружие", - сказал помощник начальника полицейского управления. Он добавил, что сейчас правоохранители разыскивают местного учащегося, 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса.

На месте происшествия работает большое число полицейских, приехали несколько машин скорой помощи. Рядом со школой организовали площадку для встречи родителей с детьми.

О личности стрелявшего пока ничего не сообщается.-0-