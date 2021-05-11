ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 11 мая 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:39 ФОТОФАКТ: На Восточном кладбище в Минске открыли надмогильный памятник Олегу Молчану Культура
13:37 Президент Болгарии распустил парламент и назначил новые выборы В мире
12:59 Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия в России после ЧП в Казани В мире
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписан 661 Общество
12:36 Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 70% площадей Экономика
11:40 Пожар в костеле в Будславе локализован - МЧС Происшествия
11:18 До +23°С ожидается в Беларуси 12 мая Общество
10:43 Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу В мире
10:37 Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани В мире
10:31 Около 330 кг гашиша пытались ввезти в ЕАЭС в тайнике грузовика Происшествия
10:17 В лесу под Гомелем потерялась семья с двумя детьми - ее нашли спасатели Происшествия
10:04 Авиация МЧС Беларуси поможет тушить лесные пожары в Турции Общество
09:35 В Будславе загорелся костел Происшествия
09:28 Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках Регионы
09:01 У православных верующих сегодня Радоница Общество
00:39 В Аргентине выявили первые случаи заражения штаммами коронавируса из ЮАР и Индии В мире
00:16 В ЮАР семь человек погибли в ДТП с бензовозом В мире
10.05.21
10.05.21 23:32 ФОТОФАКТ: Пожар в Могилевском районе Происшествия
10.05.21 23:05 Два человека погибли при крушении вертолета в Китае В мире
10.05.21 22:32 Женщина напала с ножом на полицейского во Франции В мире
10.05.21 21:52 Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня В мире
10.05.21 21:18 В мире за сутки выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
10.05.21 20:26 В Минске в ночь на 11 мая планируется нанесение дорожной разметки Регионы
10.05.21 19:59 Волейболистки сборной Беларуси выиграли у эстонок в матче отбора к ЧЕ-2021 Спорт
10.05.21 19:35 Российские синхронистки выиграли ЧЕ в технической программе дуэтов Спорт
10.05.21 18:59 Глава ВОЗ заявил, что заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли в мире на плато В мире
10.05.21 18:31 Минздрав о лечении двух подростков с ожогами: применяются самые современные средства Общество
10.05.21 18:08 ФОТОФАКТ: Во многих отселенных деревнях Брагинского района по народным традициям сегодня отмечается Радуница Регионы
10.05.21 17:57 Выставка "Страшна прыгожыя лялькі" из коллекции Аллы Алениной откроется в Минске Культура
10.05.21 17:52 Во Франции не ожидают новой волны заражений COVID-19 летом В мире
Все новости
Все новости
В мире
11 мая 2021, 12:59

Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия в России после ЧП в Казани

Фото ТАСС
Фото ТАСС

11 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после ЧП в школе в Казани, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Отдельное поручение было дано с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший, - сказал Дмитрий Песков. - Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться".

Владимир Путин дал поручение правительству РФ обеспечить медицинской, психологической помощью пострадавших, раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, около 9.30 сегодня в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи, он уже задержан. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция. В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что в результате стрельбы погибли восемь человек, пострадали еще 20. Стрельбу устроил 19-летний молодой человек, на него было официально зарегистрировано оружие. СК России после трагедии возбудил дело о массовом убийстве.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
законодательство оружие Россия стрельба
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Румен Радев. Фото ТАСС Президент Болгарии распустил парламент и назначил новые выборы
Владимир Путин. Фото ТАСС Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
Фото ТАСС Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани
Фото из архива В Аргентине выявили первые случаи заражения штаммами коронавируса из ЮАР и Индии
Фото AP Photo В ЮАР семь человек погибли в ДТП с бензовозом
Фото Getty Images Два человека погибли при крушении вертолета в Китае
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 70% площадей
За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписан 661
У православных верующих сегодня Радоница
Топ-новости
Минздрав о лечении двух подростков с ожогами: применяются самые современные средства
В музее истории ВОВ рассказали об экспонируемых предметах из сожженных фашистами деревень
Арина Соболенко поднялась на четвертое место в рейтинге WTA
ФОТОФАКТ: На Восточном кладбище в Минске открыли надмогильный памятник Олегу Молчану
Щекин: Декрет Президента - тактико-стратегический метод по сохранению Беларуси
Митрополит Вениамин возглавил торжества в честь святителя Кирилла Туровского
ФОТОФАКТ: Курган Славы в праздничной подсветке
Макаревич: молодежь Беларуси никогда и никому не позволит забрать самое дорогое - свою Родину
ФОТОФАКТ: Праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертнен"
Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память
Четыре медали выиграли белорусские грации на этапе КМ по художественной гимнастике
Мероприятия по случаю Дня Победы в Беларуси прошли без происшествий - МВД
Мотульский: история белорусских библиотек - свидетельство уничтожения фашистами нашей культуры
Забота, уважение и помощь - ветеранам Гомельской области подарили праздник
Белорусские легкоатлеты выиграли 11 медалей на Кубке Европы по метаниям в Хорватии
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.