Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия в России после ЧП в Казани

11 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после ЧП в школе в Казани, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Отдельное поручение было дано с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший, - сказал Дмитрий Песков. - Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться".

Владимир Путин дал поручение правительству РФ обеспечить медицинской, психологической помощью пострадавших, раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, около 9.30 сегодня в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи, он уже задержан. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция. В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что в результате стрельбы погибли восемь человек, пострадали еще 20. Стрельбу устроил 19-летний молодой человек, на него было официально зарегистрировано оружие. СК России после трагедии возбудил дело о массовом убийстве.-0-