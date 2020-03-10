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10 марта 2020, 16:04

Путин: снятие ограничений на президентские сроки должен оценить Конституционный суд

Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

10 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает возможной поправку о снятии ограничений для его дальнейшего участия в президентских выборах, но оценку ей должен дать Конституционный суд. Об этом российский лидер заявил, выступая сегодня перед депутатами Госдумы, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос об отмене ограничений, касающихся сроков пребывания Владимира Путина на посту президента или их обнуления, сегодня подняла депутат Валентина Терешкова во время рассмотрения законопроекта об изменениях в Конституцию России. После этого заседание было прервано для консультаций с фракциями и президентом.

Путина ждут с выступлением в Госдуме, которая предложила снять ограничение на президентские срокиПутина ждут с выступлением в Госдуме, которая предложила снять ограничение на президентские сроки
Госдума рассматривает во втором чтении вопрос об изменениях в Конституцию России. Во время прений депутат Валентина Терешкова предложила отменить ограничение, касающиеся сроков пребывания Владимира Путина на посту президента или их обнулить.

Чуть более чем через час Владимир Путин приехал в Госдуму. "Были предложения внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов", - сказал Владимир Путин. Такой подход он назвал неверным, поскольку гражданам необходимо иметь альтернативу, а сами выборы должны быть открытыми и конкурентными.

Что же касается второго предложения Валентины Терешковой - об обнулении президентских сроков - то его Владимир Путин в целом поддержал. "Второе предложение, по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", - сказал он. "Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" во время общероссийского голосования 22 апреля текущего года", - добавил президент России.

"В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции", - резюмировал Владимир Путин.

Президент России высказался также относительно прозвучавшего сегодня в Госдуме предложения о проведении досрочных парламентских выборов. По его словам, если граждане поддержат поправки, в том числе о передаче части полномочий президента парламенту, то эти изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования. "А значит, и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Возникает вопрос: имеет ли право действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия? Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости досрочных выборов в Госдуму", - заявил Владимир Путин.-0-

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