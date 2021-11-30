Российский военный обозреватель: Литва и Польша используют фашистские приемы против беженцев

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва и Польша используют фашистские приемы против беженцев. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе и инцидент на границе с Литвой, сообщает БЕЛТА.

"Это уже очень близко к фашизму. Изгаляться над трупом, перебрасывать его по другую сторону проволоки - это показывает мерзкое лицо еще одного вашего соседа (Литвы. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Виктор Баранец.

Военный обозреватель подчеркнул, Литва, Польша и Латвия проводят антибелорусскую политику.

"Изгаляться над трупами могут только люди с фашистским сознанием или люди, у которых уже есть звериная температура ненависти к Беларуси. Где же эти общечеловеческие ценности? Они закопаны в мерзлой земле на границе с Польшей, Латвией и Литвой", - добавил эксперт.-0-