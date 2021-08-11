Штамм йота не приводит к серьезной болезни - эксперт ВОЗ

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительные данные о штамме коронавируса йота говорят, что эта мутация не приводит к серьезной болезни. Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает газета "Известия".

"Предварительные данные из Нью-Йорка говорят о том, что этот вариант не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сообщила эксперт ВОЗ.

Мария Ван Керкхове отметила, что в настоящее время количество случаев заражения штаммом йота в США снижается, чего нельзя сказать о штамме дельта.

Директор НИИ гриппа им.А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов также высказал мнение, что штамм коронавируса йота серьезной угрозы в настоящее время не представляет.

Ранее сообщалось, что этот штамм увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 лет и старше 75 лет соответственно. По мнению Дмитрия Лиознова, эти данные не свидетельствуют о чрезвычайно высокой летальности от этого штамма.-0-