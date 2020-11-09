СК РФ возбудил дело после убийства трех военнослужащих под Воронежем

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные следователи возбудили уголовное дело после убийства солдатом-срочником трех военнослужащих в воинской части в Воронежской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Военным следственным отделом СК по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.105 УК РФ и ч.4 ст.226 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, а также хищение оружия")", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уже назначены судебные экспертизы. "Также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого", - сообщили в СК РФ.
Проверка в части в Воронежской области, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием офицера, показала, что никакого физического конфликта между ним и другими военнослужащими не было. В качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв, сообщил ТАСС источник в Западном военном округе РФ.
Ранее сообщалось, что около 5.00 по местному времени 9 ноября военнослужащий из состава суточного наряда по парку напал на прибывших для проверки должностных лиц наряда по части, завладел оружием офицера и скрылся. Погибли трое военнослужащих. Командование части и правоохранительные органы разыскивают нападавшего.-0-
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