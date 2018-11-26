Совбез ООН не принял российскую повестку заседания по инциденту в Керченском проливе

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку дня на срочном заседании по инциденту в Керченском проливе, сообщает ТАСС.

Предложенная Москвой повестка с формулировкой "нарушение границ Российской Федерации" не была одобрена: против высказались семь членов Совбеза ООН. За нее проголосовали Китай, Россия, Казахстан и Боливия. Еще четыре страны воздержались.

Итоги голосования также опубликовал Укринформ. "Повестка дня не утверждается, поскольку не получила необходимого количества голосов", - заявил представитель Китая - страны, которая председательствует в СБ ООН.

Как сообщили ранее в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, 25 ноября корабли ВМС ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. "О намерении осуществить переход было заранее заявлено в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - осуществили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - заявили в пресс-центре. Военно-морские силы Украины также сообщили, что по меньшей мере шестеро украинских военнослужащих получили ранения. По информации пресс-службы Министерства обороны Украины, соединения и части Вооруженных сил Украины приведены в состояние боевой готовности.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России сообщил, что нарушившие утром 25 ноября российскую границу корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. После того как корабли пошли к Керченскому проливу, проход через него для гражданских судов был закрыт. Позднее Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе был открыт для движения гражданских судов.-0-