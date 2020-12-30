В Хорватии 2 января объявлено днем траура по жертвам землетрясения

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Хорватии объявило 2 января днем траура по жертвам землетрясения, произошедшего 29 декабря, сообщает информационное агентство HINA.
"Я проконсультировался по этому поводу с президентом республики и председателем хорватского парламента. Они также поддерживают это решение", - отметил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании правительства, которое началось с минуты молчания по погибшим.
29 декабря в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, жертвами которого стали 7 человек, среди погибших есть ребенок. Число раненых пока не уточняется. Наполовину разрушен город Петриня, значительный ущерб нанесен городам Сисак и Загреб. Утром 30 декабря произошло новое землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр его находился в 44 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 8 км. За последние 49 часов в стране зафиксировано 40 подземных толчков. Толчки ощущались также в Италии, Словении, Боснии и Герцеговине, Сербии и юго-восточных регионах Австрии.-0-