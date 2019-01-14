В Иране извлекли тела погибших в результате авиакатастрофы Boeing 707

14 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране из-под обломков грузового самолета Boeing 707, потерпевшего крушение сегодня близ Тегерана, были извлечены тела всех 15 погибших. Об этом сообщил представитель организации судмедэкспертов Ирана Мехрдад Али Бахши.

"Тела всех 15 погибших в результате катастрофы Boeing 707, которая произошла сегодня утром в Кередже, были извлечены и переданы врачам. Десять тел уже опознаны", - уточнил Мехрдад Али Бахши. Он также подтвердил, что выжил только один человек - бортинженер. Ранее сообщалось, что выживший является пилотом самолета.

Boeing 707, на борту которого находились 16 членов экипажа, выполнял рейс из Бишкека в аэропорт Пайям города Кередж (40 км от Тегерана). Однако пилоты по ошибке начали приземление в другом аэропорту Кереджа и не справились с управлением при посадке, не успев посадить лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы. Самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек у воздушной гавани.-0-