В Нью-Йорке задержали подозреваемого в попытке поджога собора XIX века

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Нью-Йорка задержала вечером 17 апреля 37-летнего мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами, наполненными горючим, сообщает
Мужчина намеревался пройти в католический собор XIX века в центре Манхэттена около 20.00 по местному времени, однако был задержан на входе сотрудниками безопасности храма, рассказали в Департаменте полиции Нью-Йорка (NYPD). Он предпринял попытку скрыться, при этом бензин из канистры пролился на пол. Охранник собора оперативно вызвал полицию, после допроса мужчину взяли под стражу.
В управлении по борьбе с терроризмом отметили, что пока неизвестны точные мотивы подозреваемого в подготовке поджога храма. "Нас очень беспокоит то, что человек, идущий в такое культовое место, как собор Святого Патрика, нес с собой канистры, наполненные бензином и жидкостью для зажигалок ", - отметили в ведомстве.
Инцидент произошел через два дня после пожара в 850-летнем соборе Парижской Богоматери. Огонь разрушил деревянный шпиль, крышу и часы культового сооружения. По предварительной версии, причиной пожара стал несчастный случай. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет.-0-
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