В Охотском море завершена операция по спасению рыбаков

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Сахалина завершилась операция по спасению рыбаков с дрейфующей льдины, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"В течение нескольких часов все рыбаки были сняты с оторвавшейся льдины. Часть из них переправилась самостоятельно, остальных на берег доставили спасатели. Всего около 100 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Как сообщалось ранее, рыбаки-любители оказались оторванными от берега на льдине в Охотском море. Из-за сильного волнения моря у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина.-0-