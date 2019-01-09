В Стамбуле все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви

9 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Стамбуле сегодня все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.

Как сообщалось, Томос об автокефалии ПЦУ был подписан 5 января и передан митрополиту Епифанию во время богослужения на праздник Богоявления 6 января, а затем перевезен в Киев. На рождественской литургии в Софийском соборе 7 января его продемонстрировали верующим, а после его вернули в Стамбул, в Константинопольский патриархат, для подписания всеми членами Вселенского Святейшего Синода патриархата, поскольку до этого он был подписан только Вселенским патриархом.

После подписания Томос окончательно и навсегда возвратится в Украину и будет храниться в особых условиях.-0-