В Украине истекает срок действия военного положения

26 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине 26 декабря в 14.00 по местному времени заканчивается действие военного положения на территории 10 областей страны.

Указ о введении в стране военного положения был подписан президентом Петром Порошенко 26 ноября. Вечером в тот же день Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней.

Военное положение в Украине было введено в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября.-0-