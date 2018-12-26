В Украине истекает срок действия военного положения

26 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине 26 декабря в 14.00 по местному времени заканчивается действие военного положения на территории 10 областей страны.
Указ о введении в стране военного положения был подписан президентом Петром Порошенко 26 ноября. Вечером в тот же день Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней.
Военное положение в Украине было введено в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября.-0-
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