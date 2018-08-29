Фильм "Хрусталь" покажут в более чем 20 городах Беларуси

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук 30 августа выходит в республиканский прокат, его покажут в более чем 20 городах Беларуси. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

В частности, с 30 августа начнутся показы в Бресте (кинотеатр "Беларусь"), Витебске ("Дом кино") и Могилеве ("Космос", "Красная звезда", "Ветразь", "Родина"). В витебской области прокатывать "Хрусталь" будет кинотеатр "Родина" в Городке. С 6 сентября к республиканскому прокату подключатся могилевские областные кинотеатры в Горках, Быхове, Белыничах, Кировске и Осиповичах. В минской области показы также начнутся 6 сентября и продлятся до 19 сентября в Борисове ("Октябрь") и Молодечно ("Родина"). Киносеансы в Гомеле начнутся 20 сентября, пройдут они в кинотеатрах "Мир", "МиниОН", "Беларусь", "Мир", "Луч", "Знамя", "Родина", "Восход" и "Спутник".

Действие картины происходит в 90-е годы в Беларуси. Из-за опечатки в поддельном документе на американскую визу молодая девушка-диджей оказывается в заводском городке Хрустальный. Однако девушка планирует во что бы то ни стало добиться исполнения своей "американской мечты".

Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина открыла конкурсную секцию "К Востоку от Запада". В июле "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе "Копродукция. Окно в мир" на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. На данный момент фильм Дарьи Жук приглашен на более чем 20 кинофестивалей по всему миру.

Положительные отзывы о картине написали издания Hollywood Reporter, Screen International, Variety, "Коммерсантъ" и многие другие. Российский кинокритик Андрей Плахов после премьеры в Карловых Варах написал: "Картина дебютантки Дарьи Жук "Хрусталь" дает выразительный образ белорусской глубинки в двадцатилетней ретропроекции. Юная героиня, альтер эго режиссера, хочет бежать из Минска, но в борьбе за американскую визу ее заносит в поселок Хрустальный, где Минск начинает казаться Нью-Йорком. Девушка подвергается физическому насилию и моральному прессингу, еще больше укрепляясь в своем стремлении к свободе, но и осознавая ее высокую цену. Это еще один небанальный сюжет, с драйвом разыгранный на территории "К Востоку от Запада".

Прокат фильма осуществляется Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" в рамках проекта "Лістапад. Коллекция". -0-