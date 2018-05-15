Двух пострадавших в аварии под Каменцем подростков перевели в нейрохирургическое отделение

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух подростков, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, перевели в нейрохирургическое отделение, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

"Двух подростков уже перевели в нейрохирургическое отделение. Состояние одного из них промежуточное: между средней степенью тяжести и удовлетворительным. У второго - стабильно тяжелое. Реанимационных мероприятий не требуется", - отметил Александр Карпицкий. Еще четверо пострадавших ребят находятся в реанимации. Одному из них накануне провели операцию на ногах.

Главврач областной больницы подчеркнул, что украинским подросткам медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ребята находятся под наблюдением брестских и минских врачей.

Как сообщалось, авария произошла утром 13 мая на автодороге Р98. Автомобилем Renault Master управлял гражданин Украины 1976 года рождения. Проявив невнимательность, он допустил столкновение с движущимся в попутном направлении погрузчиком "Амкодор". В результате происшествия шесть пассажиров микроавтобуса - дети в возрасте 13-15 лет - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Еще один пассажир - 12-летний гражданин Украины - скончался от полученных травм на месте. Водители транспортных средств не пострадали.-0-