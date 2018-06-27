27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция выяснит причину мора рыбы в Свислочи под Минском, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Информацию о гибели рыбы на реке Свислочь у д.Новый Двор в Минском районе 22 июня сообщили по телефону доверия Госинспекции. "На место происшествия выехали специалисты Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира, а также представители Минприроды. Факт гибели рыбы подтвердился - собрано около 2,7 тыс. особей различных видов, в основном плотвы. Специалисты лаборатории аналитического контроля взяли пробы воды в районе ул.Свислочской в Минске, у деревень Новый Двор и Королищевичи. Дальнейшую проверку будет проводить Минское РУВД", - проинформировали в Госинспекции.-0-