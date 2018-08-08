8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно среди мусора нашли револьвер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На мусороперерабатывающем заводе в пригороде областного центра 7 августа работник при сортировке мусора обнаружил газовый револьвер.

Об опасной находке рассказали правоохранительным органам. Сотрудники милиции изъяли оружие. Револьвер Reck Agent отправлен на экспертизу.

Это не первая подобная находка на предприятии. Например, в мае среди мусора, доставленного из города, нашли мину. На место выезжали саперы. Мина оказалась учебной.-0-