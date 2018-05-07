7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшая при падении подъемника для инвалидов пенсионерка скончалась в больнице. По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Как сообщалось, 6 мая в Минске в ресторане по ул.Кульман, 5А с уровня второго этажа упала подъемная платформа закрытого типа, предназначенная для перемещения лиц с ограниченными возможностями. В результате травмы различной степени тяжести получила находившаяся внутри 86-летняя женщина, она была госпитализирована, но позже скончалась. "Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 УК (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения). Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъята техническая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировала Юлия Гончарова.

Подъемная платформа грузоподъемностью 225 кг была установлена в ресторане в 2013 году.-0-