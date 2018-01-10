Состояние сорвавшейся с высоты в Гомельском цирке гимнастки стабилизировалось

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Состояние воздушной гимнастки, сорвавшейся с высоты в Гомельском цирке, стабилизировалось, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.
Девушка госпитализирована в областную клиническую больницу 5 января. Своевременно и в полном объеме гимнастке была оказана медицинская помощь. "В настоящее время состояние пациентки стабильное. Для дальнейшего лечения и наблюдения она переведена из реанимации в общесоматическое отделение. Угрозы для жизни нет", - рассказали в управлении здравоохранения.
Как сообщалось, инцидент в Гомельском цирке произошел 5 января. Во время акробатического номера артисты выполняли на высоте феноменальные трюки. Гимнастка с размаху летела из рук одного акробата к другому. Как видно из видеозаписи очевидцев, гимнаст поймал девушку, но она выскользнула из его рук и упала за пределы страховочной сетки.
По факту травмирования воздушной гимнастки Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4059 BYN
|2.408 BYN
|2.419 BYN
|USD
|2.0146 BYN
|2.014 BYN
|2.02 BYN
|RUB
|3.5423 BYN
|3.53 BYN
|3.54 BYN