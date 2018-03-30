30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Токарь из Ляховичей хранил на работе самодельный карабин, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Правоохранители в ходе обыска по месту работы 56-летнего мужчины, трудившегося на одном из предприятий токарем, обнаружили карабин и два глушителя. Для установления, является ли оружие огнестрельным, была назначена баллистическая экспертиза. Исследование показало, что винтовка изготовлена самодельным способом с использованием заводского оборудования и является огнестрельным оружием, которое пригодно для стрельбы. Глушители также изготовлены самодельным способом.

Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Ранее дома у фигуранта была изъята литература по изготовлению оружия.-0-