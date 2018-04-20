Три автомобиля столкнулись на М1 в Брестской области, один человек погиб

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля столкнулись на автодороге М1, в результате ДТП один человек погиб, сообщили БЕЛТА в ГАИ Брестской области.

Авария произошла сегодня около 15.50 на 29-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница РФ. Столкнулись три автомобиля: МАЗ, ВАЗ и БМВ. В результате столкновения на месте аварии погиб водитель БМВ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-