Три автомобиля столкнулись на М1 в Брестской области, один человек погиб

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля столкнулись на автодороге М1, в результате ДТП один человек погиб, сообщили БЕЛТА в ГАИ Брестской области.
Авария произошла сегодня около 15.50 на 29-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница РФ. Столкнулись три автомобиля: МАЗ, ВАЗ и БМВ. В результате столкновения на месте аварии погиб водитель БМВ.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
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