В Бресте грузовик сбил мужчину на нерегулируемом переходе

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте грузовой автомобиль сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 29 июля примерно в 17.40. По предварительной информации, автомобилем "Урал 4320" управлял 23-летний молодой человек. На перекрестке с трассой Р94 Брест-Томашовка водитель совершил наезд на 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил травмы. Он госпитализирован.
В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.-0-
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