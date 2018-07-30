В Бресте грузовик сбил мужчину на нерегулируемом переходе

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте грузовой автомобиль сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 29 июля примерно в 17.40. По предварительной информации, автомобилем "Урал 4320" управлял 23-летний молодой человек. На перекрестке с трассой Р94 Брест-Томашовка водитель совершил наезд на 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил травмы. Он госпитализирован.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.-0-