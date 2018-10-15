В Гродно СК устанавливает обстоятельства смерти выпавшей из окна 13-летней девочки

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел СК устанавливает обстоятельства смерти 13-летней девочки в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Трагедия произошла вечером 14 октября. "Около многоэтажки с признаками падения с высоты было обнаружено тело 13-летней девочки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы", - рассказал Сергей Шершеневич.
По информации местных СМИ, около 20 часов вечера девочка выпала из окна 10-го этажа жилого дома по улице Соломенковской. Когда на место происшествия прибыли медики скорой помощи, она была еще жива, но без сознания. С тяжелейшими политравмами девочку доставили в детскую областную клиническую больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако ночью она умерла.-0-
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