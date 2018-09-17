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В Клецком районе двухлетний ребенок упал с мотоблока

Происшествия 17.09.2018 | 11:40
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе двухлетний ребенок упал с мотоблока, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Инцидент произошел в деревне Заостровечье 16 сентября около 12.00. Мотоблок "Беларус" под управлением 57-летнего местного жителя двигался по улице Строителей. В качестве пассажира на нем также находился двухлетний ребенок, житель Минска, который во время движения не удержался и упал с транспортного средства. Ребенок получил легкие телесные повреждения и был госпитализирован.

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Фото УГАИ УВД Минского облисполкома

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Теги
ГАИ, дети, ДТП, Клецк, милиция, травматизм
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