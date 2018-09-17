17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе двухлетний ребенок упал с мотоблока, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Инцидент произошел в деревне Заостровечье 16 сентября около 12.00. Мотоблок "Беларус" под управлением 57-летнего местного жителя двигался по улице Строителей. В качестве пассажира на нем также находился двухлетний ребенок, житель Минска, который во время движения не удержался и упал с транспортного средства. Ребенок получил легкие телесные повреждения и был госпитализирован.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил перевозки детей в автотранспорте.-0-
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
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