17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе двухлетний ребенок упал с мотоблока, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Инцидент произошел в деревне Заостровечье 16 сентября около 12.00. Мотоблок "Беларус" под управлением 57-летнего местного жителя двигался по улице Строителей. В качестве пассажира на нем также находился двухлетний ребенок, житель Минска, который во время движения не удержался и упал с транспортного средства. Ребенок получил легкие телесные повреждения и был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил перевозки детей в автотранспорте.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома