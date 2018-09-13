В Полоцке местные жители и МЧС спасли щенков из пакета на дереве

13 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке местные жители и МЧС спасли подвешенных в пакете на дереве щенков, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

На горячую линию МЧС 11 сентября обратилась женщина, выгуливавшая собаку на улице Янки Купалы, и рассказала, что высоко на дереве (на уровне 2-3 этажа) из пакета доносятся подозрительные звуки. Снять его самостоятельно она не смогла.

Спасатели с помощью специальной лестницы достали пакет, в котором оказались четверо еще слепых щенят. Выхаживать их взялась другая неравнодушная полочанка, у которой недавно ощенилась собака.-0-