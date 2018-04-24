Замгендиректора "Белшины" задержан по подозрению в получении взятки

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "Белшина" задержан по подозрению в получении взятки, сообщили БЕЛТА в МВД.

Мужчина был задержан 23 апреля. "Было установлено, что он получил взятку в размере Br30 тыс. от директора строительной организации. Именно в такую сумму он оценил свои услуги за благоприятное решение вопросов, связанных с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также предоставление в дальнейшем этому предприятию иных работ на объектах ОАО "Белшина", - проинформировали в МВД.

Следственным управлением УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Задержанный помещен в изолятор временного содержания в Могилеве. В его отношении проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия.-0-

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