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Житель Пензенской области пытался незаконно пересечь белорусско-польскую границу

Происшествия 19.09.2018 | 20:13
Фото из архива ГПК
Фото из архива ГПК

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пензенской области пытался незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 18 сентября местные жители сообщили гродненским пограничникам о том, что неизвестный мужчина находится в 200 м от границы. Тревожная группа вскоре задержала 41-летнего гражданина России в Гродненском районе. Житель Пензенской области при себе имел личные вещи, продукты питания и деньги.

В отношении мужчины начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение госграницы) и ст. 23.30 (нарушение пограничного режима). Ему грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.-0-

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