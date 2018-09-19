19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пензенской области пытался незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 18 сентября местные жители сообщили гродненским пограничникам о том, что неизвестный мужчина находится в 200 м от границы. Тревожная группа вскоре задержала 41-летнего гражданина России в Гродненском районе. Житель Пензенской области при себе имел личные вещи, продукты питания и деньги.

В отношении мужчины начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение госграницы) и ст. 23.30 (нарушение пограничного режима). Ему грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.-0-