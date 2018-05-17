Элтон Джон выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный британский исполнитель Элтон Джон споет для принца Гарри и Меган Маркл в день их бракосочетания. Где именно состоится выступление - на церемонии в часовне или во время последующего приема - пока неизвестно, сообщает ТАСС.

Ранее Элтон Джон отложил два концерта в американском Лас-Вегасе, чтобы присутствовать на свадьбе принца Гарри. Певец был хорошо знаком с принцессой Дианой, матерью принцев Гарри и Уильяма, поэтому знает братьев с раннего детства.

Свадьба британского принца Гарри и голливудской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке. На венчании пары в часовне Святого Георгия будут присутствовать около 600 избранных гостей. Сразу после церемонии состоится прием по случаю бракосочетания, на который приглашены 2640 гостей из разных уголков Соединенного Королевства. Позднее в замке пройдет прием для узкого круга близких и друзей молодоженов.-0-