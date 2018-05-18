Меган Маркл к алтарю поведет принц Чарльз

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Уэльский Чарльз поведет к алтарю невесту своего сына, принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сегодня заявление Кенсингтонского дворца.

"Госпожа Меган Маркл попросила Его Королевское Высочество принца Уэльского сопровождать ее по проходу к алтарю в часовне Святого Георгия в день ее свадьбы. Принц Уэльский рад возможности принять госпожу Маркл в королевскую семью подобным способом", - говорится в распространенном коммюнике.

Ранее планировалось, что к алтарю Меган Маркл поведет ее отец Томас Маркл. Но 17 мая было окончательно заявлено, что он не сможет присутствовать на свадебной церемонии из-за перенесенного сердечного приступа и операции на сердце.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. На торжество приглашены более 2,6 тыс. представителей общественности. В списке приглашенных присутствуют люди со всего Соединенного Королевства, в том числе члены благотворительных организаций, жители Виндзора и служащие при королевском дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием жениха и невесты в Виндзорский замок, а также проследить за каретным шествием в момент его отъезда из резиденции. Всего, как ожидается, Виндзор 19 мая посетят свыше 100 тыс. человек.

Безопасность мероприятия будут охранять в общей сложности 4,2 тыс. полицейских, а также армейские подразделения. В городке с населением в более 28 тыс. человек будут установлены зоны безопасности с бетонными блоками против автомобилей и видеокамерами наблюдения.-0-