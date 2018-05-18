ФОТОФАКТ: Рахмон подарил Лукашенко и всему белорусскому народу символичный подарок

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подарил Президенту Беларуси и всему белорусскому народу символичный подарок - корзину белых роз.

Нынешняя рабочая неделя в графике главы белорусского государства получила ярко выраженную международную направленность. Сначала саммит в Сочи, затем официальный визит в Таджикистан, а в пятницу сразу две встречи во Дворце Независимости - с министром иностранных дел Эквадора и послом Китая. Именно там, в кабинете Президента, журналисты заметили в интерьере большой букет белых роз. На нем удалось рассмотреть флаг Таджикистана и визитку Эмомали Рахмона.

Позже удалось узнать и подробности. Корзину белых роз Александру Лукашенко действительно передал его близкий друг - Президент Таджикистана. Цветы подарены в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран. Белые розы как символ искренних чувств адресованы и всему белорусскому народу.

Сразу же по прилету в Минск букет занял почетное место во Дворце Независимости.-0-