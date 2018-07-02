"Мы выбираем Беларусь!" - Лукашенко подчеркивает важность независимости, мира и партнерства

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения независимости страны, поддержания мира и развития партнерства с другими государствами. Об этом он заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком: "Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!"

О символе свободной и мирной жизни

По словам Президента, День Независимости - это символ свободной и мирной жизни. "Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля - дату освобождения города-героя Минска - главным государственным праздником, - сказал он. - В годы Великой Отечественной войны, в далеком сорок четвертом, битва за столицу нашей Родины стала решающей в судьбе народа. В судьбе непростой на протяжении многих веков его существования".

Александр Лукашенко отметил, что предки современных жителей Беларуси всегда старались жить в дружбе с соседями и никогда не стремились заполучить чужое, однако территория страны столетиями становилась ареной военных действий.

Об уроках истории

"В жизни разных поколений есть яркие и воодушевляющие примеры. Есть и такие, которые трудно понять и очень сложно объяснить. Но, определенно, нельзя забыть. Это - наше прошлое, к урокам которого надо возвращаться, чтобы не потерять будущее. Особенно, если это прошлое стало для нас печальным опытом. И обязательно, если оно героическое", - сказал белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что важно не исказить, сохранить для потомков каждый факт и деталь - все, что стало олицетворением духовной силы народа, мощь и характер которого проявлялись именно в моменты самых невыносимых испытаний. "Поэтому, обращаясь к векам былым, вспоминаем, каким долгим и трудным был путь к обретению национальной государственности. Как непросто белорусам было сберечь свою этническую самобытность. Но наши предки смогли, и это стало первым шагом к независимости", - заявил Александр Лукашенко.

О национальной гордости

"Здесь, на нашей земле, появилось первое передовое средневековое право, которое легло в основу конституций многих государств, были здесь написаны и напечатаны первые учебники и основательные научные труды, - отметил глава государства. - Немало известных политиков и государственных деятелей, военачальников и ученых - наши соотечественники. Десятки национальных героев разных стран - выходцы из Беларуси".

"Все эти факты и люди, прославившие нашу землю, дают нам право гордиться своим происхождением", - подчеркнул Президент.

История государственности связана с советским периодом. Почти век назад с рождением БССР Беларусь впервые обрела законный политический и юридический статус", - заявил Александр Лукашенко.

Он в частности отметил, что у страны тогда появилась государственная символика, были открыты высшие учебные заведения, громче зазвучал родной язык. "На картах мира были обозначены первые территориальные границы белорусской республики, которые едва не стерли с лица земли гитлеровские оккупанты", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны не только самостоятельность или суверенитет государства, но и само право белорусского народа на существование было поставлено под угрозу. "Давайте без иллюзий смотреть на события тех лет. Славяне были обречены на уничтожение, как и другие народы Советского Союза. Именно поэтому плечом к плечу они сражались с фашизмом до последнего вздоха. За свою землю и свой род отдавали жизнь. Простой и понятный лозунг "За Родину" поднимал из окопов, вел в бой мужчин, женщин и даже детей", - отметил белорусский лидер.

Президент заметил, что удалось не просто выжить, но в союзе с другими народами победить, показать пример сокрушительной силы единства и сплоченности наций.

"Совершили Великий Подвиг и продолжали его совершать в тяжелый послевоенный период. Беларусь поднимали из руин и пепла приехавшие к нам жить и трудиться люди из самых разных уголков Советского Союза. Многие из них создали здесь семьи, построили дома, обрели вторую Родину. Вросли в эту землю корнями нового родового древа послевоенного поколения. Все это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание "братские народы" для белорусов - не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить!" - подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, в героическом прошлом дедов и прадедов проявились воля, мужество, смелость и истинный патриотизм белорусского народа. "Помня, чьи мы наследники, - знаем, кто мы. Понимаем, какие силы и возможности заложены в наш генетический код. Осознаем, что сохранить белорусскую землю красивой и свободной - это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками", - заявил Президент.

Глава государства убежден, что внутренний духовный потенциал народа Беларуси огромен - он помог белорусам и в современной истории, когда без войн и кровопролитий было создано независимое государство, несмотря на трудные последствия переломного периода.

"Мы подняли экономику после перестроечного упадка, прошли испытания мировыми кризисами, закалились и убедились в правильном выборе главных принципов белорусского государства - честности, справедливости, равенства прав и возможностей. Наша история еще раз подтвердила, что победители бывшими не бывают. Надо только помнить об этом и верить в себя. Наша независимость - прежде всего в сознании каждого", - подчеркнул белорусский лидер.

О единстве

Президент отметил, что Беларусь сегодня - это все те, кто создавал современную историю страны, родился и вырос в молодом государстве, все, кто за годы независимости утвердился в восприятии себя как народа, самостоятельно определяющего свой путь развития.

"Народа, который всегда жил в межнациональном и межконфессиональном согласии. Не просто сохранил самобытность, историю и культуру предков, но и сформировался как этнос, - сказал глава государства. - Куда бы ни тянулись наши родовые корни, какую бы веру ни исповедовали, мы - дети белорусской земли. Мы можем по-разному оценивать опыт прошлого, но определенно смотрим в одном направлении, вместе создавая свое будущее".

Александр Лукашенко заявил, что это единство обеспечивает сегодня безопасность, остается решающим аргументом против любого вмешательства во внутренний уклад жизни страны. "И пока мы вместе, мы являемся истинными хозяевами своей земли. Именно "гаспадарамі", а не "спадарамі", - заметил он.

О положении Беларуси в мире

Глава государства обратил внимание, что Беларусь за четверть века коренным образом изменила свое положение в мире: "Сегодня наш голос уверенно звучит на международных площадках, наша страна стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы".

Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь не развязала ни одного вооруженного инцидента, не спровоцировала какого-либо международного противостояния. "И в этом наша политика останется неизменной", - сказал он.

О главной цели

"Беларусь - государство для народа. Все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит исключительно этой цели", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил и ряд достижений. Например, обеспечив продовольственную безопасность, Беларусь стала в один ряд с мировыми экспортерами сельхозпродукции. Удалось сохранить флагманы белорусской промышленности и создать новые, благодаря чему отечественную технику можно увидеть в любой точке земного шара.

"Строим АЭС, обеспечивая энергетическую безопасность страны. Вплотную приблизились к цифровой трансформации экономики, понимая, что в современном мире иначе невозможно", - добавил глава государства.

Решая задачи в области экономической безопасности, нельзя игнорировать новые вызовы и угрозы третьего тысячелетия, считает Александр Лукашенко.

"Нам предстоит еще много сделать в сфере защиты своего информационного поля. Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости, - сказал он. - Мир "без границ", но и порой без моральных принципов во многом формируют сегодня популярные источники новостей - интернет, социальные сети, мессенджеры и прочее. Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными".

По словам главы государства, на примерах отдельных стран можно увидеть, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. "Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и "взрывают" общество изнутри. Что мы готовы противопоставить этому? В первую очередь - свои ценности, свою правду, историю своего народа, опыт и мудрость, которые мы обрели за время развития и становления белорусской государственности", - заявил Президент.-0-