Беларусь занимает 15-е место в медальном зачете после серебра Дарьи Домрачевой

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси после серебряного успеха Дарьи Домрачевой занимает 15-е место в медальном зачете зимней Олимпиады-2018, передает корреспондент БЕЛТА.
Сейчас в активе белорусских спортсменов золото фристайлистки Анны Гуськовой и сегодняшняя серебряная медаль в Дарьи Домрачевой в биатлонном масс-старте.
Медальный зачет возглавляет команда Германии, у которой 15 наград: 9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые. Больше всего медалей у спортсменов Норвегии - 21 (7, 8, 6).
Всего на олимпийский пьедестал поднимались представители 24 стран из 92 участвующих .-0-
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