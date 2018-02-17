Беларусь занимает 15-е место в медальном зачете после серебра Дарьи Домрачевой

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси после серебряного успеха Дарьи Домрачевой занимает 15-е место в медальном зачете зимней Олимпиады-2018, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в активе белорусских спортсменов золото фристайлистки Анны Гуськовой и сегодняшняя серебряная медаль в Дарьи Домрачевой в биатлонном масс-старте.

Дарья Домрачева

Медальный зачет возглавляет команда Германии, у которой 15 наград: 9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые. Больше всего медалей у спортсменов Норвегии - 21 (7, 8, 6).

Всего на олимпийский пьедестал поднимались представители 24 стран из 92 участвующих .-0-