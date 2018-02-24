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Белорусские спортсмены не смогли завоевать награды в предпоследний день Олимпиады

Спорт 24.02.2018 | 16:41
Марина Зуева
Марина Зуева
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В предпоследний день Олимпийских игр в Пхенчхане белорусские спортсмены не смогли порадовать болельщиков завоеванными наградами, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня шансы попасть на пьедестал почета имели наши конькобежцы, выступавшие в финалах масс-старта. Однако в решающем забеге женских состязаний Марина Зуева оказалась на 6-м месте, у мужчин Виталий Михайлов занял 7-ю итоговую позицию.

Единственный белорусский участник лыжного марафона на 50 км Михаил Семенов пришел к финишу 44-м.

За день до финиша XXIII зимней Олимпиады ее медальный зачет по-прежнему возглавляет команда Норвегии, у которой 38 наград - 13 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых. Белорусские олимпийцы занимают 14-е место, имея 3 медали - два золота и одно серебро. Всего на олимпийский подиум поднимались представители 30 команд.

Итоги дня:

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины.

1. Эстер Ледецкая (Чехия).

2. Селина Йорг (Германия).

3. Рамона Тереза Хофмайстер (Германия).

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины.

1. Невин Гальмарини (Швейцария).

2. Ли Сан Хо (Республика Корея).

3. Ян Кошир (Словения).

Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины.

1. Себастьен Тутан (Канада).

2. Кайли Мак (США).

3. Билли Морган (Великобритания).

Горные лыжи. Командный микст.

1. Швейцария.

2. Австрия.

3. Норвегия.

Лыжные гонки. 50 км. Мужчины.

1. Ийво Нисканен (Финляндия).

2. Александр Большунов (Россия).

3. Андрей Ларьков (Россия).

Керлинг. Мужчины.

1. США.

2. Швеция.

3. Швейцария.

Конькобежный спорт. Масс-старт. Женщины.

1. Нана Такаги (Япония).

2. Ким Бо Рым (Республика Корея).

3. Ирен Схаутен (Нидерланды).

Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины.

1. Ли Сын Хун (Республика Корея).

2. Барт Свингс (Бельгия).

3. Кун Вервей (Нидерланды).

Участникам Игр в Пхенчхане осталось разыграть всего 4 комплекта наград.-0-

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Теги
Беларусь, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, Олимпиада, Республика Корея, сноуборд, шорт-трек
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Забег настоящих мужчин прошел в Минске
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Виталий Михайлов прошел в финал конькобежного масс-старта ОИ-2018
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