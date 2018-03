Дарья Домрачева заняла первое место в спринтерской гонке на этапе КМ в Тюмени

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Четырехкратная олимпийская чемпионка стартовала под 50-м номером, позади основных своих конкуренток на победу. В ходе гонки на 7,5 км белоруска не допустила промахов и показала хороший ход по дистанции - 21 мин. 42,8 сек. (0+0).

What a podium in the #TMN18 women's sprint: @DaryaDomracheva wins by a little more than a second over @kmakarainen, while Eckhoff is 3rd. Come watch the ceremony on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/Fs78Sk3z7x — IBU World Cup (@IBU_WC) 23 марта 2018 г.

Второе место заняла финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен - +1,2 сек. (0+0). Бронзовым призером стала Тириль Экхофф из Норвегии - +33,3 сек. (1+0).

it's a strong top 6 in #TMN18 with @BescondAnais, @lisa_vittozzi and @skiverband Dahlmeier just short of the podium. Share their happiness by watching the flower ceremony on https://t.co/Z1cUg23KzH (globes to be awarded soon!) pic.twitter.com/5dKsYkBLhf — IBU World Cup (@IBU_WC) 23 марта 2018 г.

Лидер общего зачета Кубка мира Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, неудачно провела стрельбу и заняла лишь 12-е место - +1 мин. 05,2 сек. (1+2).

Белоруска Ирина Кривко уступила партнеру по команде Дарье Домрачевой 1 мин. 36,0 (0+0) и заняла 27-е место. Динара Алимбекова расположилась на 32-й строке протокола - +1 мин. 46,0 (0+0), Надежда Скардино финишировала 47-й - 2 мин. 13,7 сек. (0+2), Надежда Писарева заняла 65-е место - +3 мин. 24,0 сек. (0+3).

Период после Олимпийских игр в Пхенчхане для лидера белорусской команды Дарьи Домрачевой получился одним из самых успешных в сезоне. На седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти ей удалось победить в спринте, через неделю четырехкратная олимпийская чемпионка заняла второе место в спринте и праздновала успех в напряженной гонке преследования в норвежском Холменколлене.

Домрачева: в конце сезона все силы оставляю на лыжной трассе "На последнем круге было очень тяжело, поэтому хотела сделать все возможное. Важно было доработать до конца, энергично толкаться, несмотря на усталость, и пересечь финиш первой", - рассказала Дарья Домрачева.

В борьбе за малый Хрустальный глобус по итогам сезона в спринте Дарья Домрачева стала второй (313 очков), уступив лишь Анастасии Кузьминой (323), которая провела большее количество гонок в Кубке мира-2017/2018.

Малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках завоевала Надежда Скардино (96 баллов). Дарья Домрачева в этом зачете заняла пятое место (65 очков).

And if you talk about joy, you can just as well depict it with the smile of Nadezhda Skardino: first ever world cup win, first ever Olympic gold and finally a crystal globe all in one season! You can watch back her win in Oestersund on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/RRGeRa7prS — IBU World Cup (@IBU_WC) 23 марта 2018 г.

Девятый этап Кубка мира продолжится 24 марта двумя гонками преследования. Сначала на старт выйдут мужчины (15.00), а в 17.00 - женщины.-0-