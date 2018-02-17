Дарью Домрачеву поздравили с серебряной медалью в Олимпийской деревне

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Руководство белорусской делегации и команда по биатлону поздравили трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной награды на Играх в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Поздравления от имени Президента Республики Беларусь, Президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко зачитал шеф миссии Александр Барауля.

Одновременно Дарья Домрачева была награждена Почетным знаком НОК Беларуси.

Ранее в общении с журналистами именитая белорусская биатлонистка заявила, что эта Олимпиада, скорее всего, последняя в ее карьере.-0-