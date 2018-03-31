Футболисты "Гомеля" и "Слуцка" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи первого тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем поединке футболисты "Гомеля" принимали гостей из "Слуцка" и завершили встречу без забитых мячей - 0:0.

Позже солигорский "Шахтер" сыграет на своем поле с брестским "Динамо", а минские динамовцы на поле ФК "Минск" будут соперничать с жодинским "Торпедо-БелАЗом".

Заключительные поединки стартового тура состоятся в воскресенье, 1 апреля: "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо" (Минск), "Городея" - "Днепр" (Могилев), БАТЭ (Борисов) - "Смолевичи".

Два матча, состоявшиеся 30 марта, завершились вничью: "Луч" (Минск) - "Минск" - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Витебск" - 1:1. Первый гол 28-го чемпионата страны забил полузащитник витебчан Антон Матвеенко, поразивший ворота "Немана" на 25-й минуте игры. Хозяев спас от поражения Вячеслав Глеб, сравнявший счет на 2-й компенсированной минуте второго тайма.-0-