23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный аргентинец Диего Марадона получил майку брестского "Динамо" на пресс-конференции в Абу-Даби, где он был представлен как председатель правления брестского футбольного клуба, сообщают информагентства.

Чемпион мира-1986 Диего Марадона рассказал о том, что будет работать вместе с командой на стадионе, давать "Динамо" все лучшее, чтобы клуб был более конкурентоспособным. Он также намерен работать и с маленькими игроками из академии "Динамо". Марадона считает необходимым усиление состава "Динамо". В заключение великий футболист получил майку "Динамо" под номером 10 и поцеловал ее.

Фото из социальных сетей

О подписании контракта с великим аргентинским футболистом брестское "Динамо" объявило 15 мая. Он приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира-2018.-0-