Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на заключительный этап КМ в Тюмени

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на заключительный, девятый, этап Кубка мира в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женской команде выступят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Писарева. Мужская сборная будет представлена Сергеем Бочарниковым, Романом Елётновым, Антоном Смольским, Максимом Воробьем.

Первая гонка состоится 22 марта. В спринте посоревнуются мужчины. 23 марта на старт выйдут женщины. 24 марта состоятся гонки преследования у мужчин и женщин, а завершится девятый этап мужской и женской гонками с массового старта. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляцию из Тюмени.

В общем зачете Кубка мира сезона-2017/2018 у женщин лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии - 727 балла, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен занимает вторую позицию с 686 баллами. Белоруска Дарья Домрачева благодаря успешному выступлению на этапах Кубка мира в Контиолахти и Холменколлене поднялась на третью строку рейтинга - 641 балл.

Надежда Скардино перед заключительным этапом Кубка мира занимает 18-е место - 371 очко, Ирина Кривко 19-я - 355, Надежда Писарева в общем зачете 75-я - 18 баллов, 76-е место у Динары Алимбековой - 14, на 89-й позиции располагается Дарья Юркевич - 5 баллов.

У мужчин лидирует Мартен Фуркад из Франции - 996 очков. В Тюмени француз будет испытывать острую конкуренцию со стороны норвежцы Йоханнеса Бё, который идет в общем зачете вторым - 947 баллов. Белорус Сергей Бочарников расположился на 51-й строке - 78 баллов, Владимир Чепелин 66-й - 34 балла, Роман Елетнов 79-й - 15 очков.-0-