Виктория Азаренко победила на старте теннисного турнира в Цинциннати

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, вышла во второй раунд на турнире категории "Премьер" с призовым фондом $2,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом раунде Виктория встречалась с 25-й ракеткой планеты испанкой Карлой Суарес Наварро и выиграла в трехсетовом поединке. В начале первой партии игра шла на равных, при счете 2:2 испанка заиграла сильнее и ушла в отрыв - 5:2. Виктория сумела собраться и догнала соперницу, выиграв 3 гейма подряд - 5:5. Затем дело дошло до тай-брейка, в котором успешнее оказалась Суарес Наварро. Во втором сете Азаренко сыграла более уверенно и выиграла его с результатом 6:2. В решающей партии Виктория сразу захватила инициативу и повела 3:0. После этого оппонентка сумела восстановить равновесие - 4:4, Азаренко все же добилась победы - 6:4. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Позже Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) завершит игру со словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой (56), Арина Соболенко (34) будет соперничать с британкой Йоханной Контой (39).

Турнир на открытых хардовых кортах Цинциннати финиширует в воскресенье, 19 августа.-0-