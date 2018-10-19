Прошли похороны погибших при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похороны погибших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже прошли в Керчи, сообщает ТАСС.

На городском кладбище Керчи присутствовали около 2 тыс. человек, сообщили в городской администрации. Также похороны прошли на кладбище в Ленинском районе Крыма. Некоторые погибшие будут похоронены в Краснодарском крае и Челябинске.

Панихиды по погибшим в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже продолжатся во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии до 21 октября.

Сегодня в городах Крыма прошли и гражданские панихиды. Проститься с погибшими на площади Ленина в Керчи собрались более 30 тыс. человек. Панихида была проведена и на площади Ленина в Симферополе. По данным пресс-службы администрации города, сотни симферопольцев и гостей города возложили цветы к импровизированному мемориалу, проводив погибших в последний путь.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате трагедии погиб 21 человек (включая нападавшего). Около 50 были госпитализированы. Следственный комитет РФ изначально возбудил уголовное дело по статье "Теракт", однако позже переквалифицировал на статью "Убийство". В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.-0-