Задержанным по делу о пожаре в торговом центре в Кемерово предъявили обвинения

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанным по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово предъявили обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что следствие ходатайствует об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в кемеровском ТЦ. В ближайшее время они будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.

По делу о пожаре было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Уголовное дело передано для расследования следователю при председателе СК.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел из-за халатности и разгильдяйства - Путин "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.

В настоящее время задержаны пять человек: технический директор компании - собственника здания; арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания; сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации; сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей. Пострадали 68 человек, среди них 25 детей. Трое детей госпитализированы. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.-0-